Порядок перевірки е-декларацій ще перебуває на юстуванні в Мін'юсті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У НАЗК чекають, коли проект порядку перевірки е-декларацій заюстує Міністерство юстиції України. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
“Департаментом фінансового контролю та моніторингу способу, який буде здіснювати перевірку декларацій відпрацьовані порядки про своєчасне відкриття валютних рахунків, порядок про перевірку про неподання чи несвоєчасне подання декларацій. Відповідно даний порядок був розроблений НАЗК, він знаходиться сьогодні на юстування в Мін'юсті. Я би просив міністра юстиції якнайшвидше прискорювати реєстрацію відповідного нормативно-правового документу, тому що саме цей документ дозволить здійснювати контроль та перевірку декларацій, які були подані”, — сказав він.