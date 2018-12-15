Нарушение правил "фейер-плей": УЕФА лишил "Милан" призовых от Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) вынесла решение по делу “Милана”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Дело направлено в ИФКК для определения пропорциональных дисциплинарных мер по клубу за нарушение правил УЕФА по лицензированию и финансового “фэйр-плей”, в частности — соблюдение критериев безубыточности.
УЕФА наказал на 12 млн. евро призовых, которые возлагались клуба за выступление в Лиге Европы УЕФА-2018/19. Также клуб не сможет заявить более 21 игрока на еврокубки в сезонах 2019/20 и 2020/21.
Кроме того, если клуб не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то будет исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух следующих сезонов (т.е. 2022/23 и 2023/24).
Напомним, что в прошлом году “россонери” также получили значительный штраф от УЕФА.