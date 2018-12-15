Порушення правил "феєр-плей": УЄФА позбавив "Мілан" призових від Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Арбітражна палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів (ІФКК) винесла рішення у справі “Мілана”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Справу направлено до ІФКК для визначення пропорційних дисциплінарних заходів щодо клубу за порушення правил УЄФА з ліцензування та фінансового “фейр-плей”, зокрема — дотримання критеріїв беззбитковості.
УЄФА покарав на 12 млн. євро призових, що покладалися клубу за виступ в Лізі Європи УЄФА-2018/19. Також клуб не зможе заявити більше 21 гравця на єврокубки в сезонах 2019/20 і 2020/21.
Крім того, якщо клуб не буде відповідати критеріям беззбитковості до 30 червня 2021 року, то буде виключений з наступного турніру УЄФА, в який проб’ється за результатами на внутрішній арені протягом двох наступних сезонів (тобто 2022/23 і 2023/24).
Нагадаємо, що у минулому році “россонері” також отримали значний штраф від УЄФА.