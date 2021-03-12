Португалия откроет учебные заведения, кафе и музеи: в стране ослабляют карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. После двухмесячного локдауну Португалия постепенно снимать карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Чтобы не увеличивать риск новых случаев заболевания коронавируса, правительство Португалии решил постепенно ослаблять карантин.
Так, детские сады, дошкольные и начальные школы снова откроют свои двери. Также парикмахерские, библиотеки и книжные магазины, террасы кафе, музеи и небольшие магазины откроются 5 апреля.
Студенты старших классов и университетов смогут вернуться в школу 19 апреля, тогда также вновь откроются кинотеатры, театры и торговые центры, рестораны в ограниченном режиме. Мероприятия на открытом воздухе разрешаться в соответствии с правилами о количестве людей.
С 3 мая рестораны могут открыться без ограничений по времени, и можно будет проводить большие мероприятия в помещении и на открытом воздухе.
Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил, что меры по облегчению блокировки будут переоцениваться каждые 15 дней.
К слову, Португалия, которая насчитывает чуть более 10 млн жителей, сообщила о 812 575 случаях коронавируса и 16 635 смертях.
Напомним
Израиль перешел к 3 этапа снятия карантина.