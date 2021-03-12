Португалія відкриє заклади освіти, кафе та музеї: в країні послаблюють карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. Після двомісячного локдауну Португалія поступово зніматиме карантинні обмеження. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Аби не збільшувати ризик нових випадків захворювання коронавірусом, уряд Португалії вирішив поступово послаблювати карантинні обмеження.
Так, дитячі садки, дошкільні та початкові школи знову відчинять свої двері. Також перукарні, бібліотеки та книгарні, тераси кафе, музеї та невеликі магазини відчиняться 5 квітня.
Студенти старших класів та університетів зможуть повернутися до школи 19 квітня, тоді також знову відкриються кінотеатри, театри та торгові центри, ресторани в обмеженому режимі. Заходи на відкритому повітрі дозволятимуться відповідно до правил про кількість людей.
З 3 травня ресторани можуть відкритись без обмежень за часом, і можна буде проводити великі заходи в приміщенні та на відкритому повітрі.
Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста заявив, що заходи щодо полегшення блокування будуть переоцінюватися кожні 15 днів.
До слова, Португалія, яка налічує трохи більше 10 мільйонів жителів, повідомила про 812 575 випадків коронавірусу та 16 635 смертей.
Нагадаємо
Ізраїль перейшов до 3 етапу зняття карантинних обмежень.