Португалия начала председательство в Совете ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Португалия с пятницы, 1 января, начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, которое пройдет под лозунгом: "Время действовать: за справедливое, зеленое и цифровое восстановление". Главной задачей левоцентристского правительства в Лиссабоне во время председательства будет координация оказания помощи в рамках принятого в ЕС пакета объемом в 750 млрд евро, которые должны быть направлены на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.
"Это - честь и огромная ответственность для Португалии, взять эстафету от Германии и канцлера Ангелы Меркель", - написал несколько дней назад в соцсети Twitter глава правительства Португалии, социалист Антониу Кошта.
Отмечается, что Германия во время своего полугодового председательства сделала возможным принятие пакета помощи. Впрочем, как отметил Антониу Кошта в статье для издания Expresso, "следующий этап является не менее сложным", цитирует информагентство AFP. По его словам, речь идет о реализации кампании по вакцинации в ЕС, а также воплощение планов отдельных государств блока по восстановлению экономики.
"Наверху повестки дня председательства Португалии будут находиться и социальные вопросы. В мае в Порту запланирован соответствующий саммит ЕС, на котором главы государств и правительств блока должны сделать выводы из пандемии COVID-19 и расширить социальные права европейцев. Еще одним из приоритетов своего председательства правительство в Лиссабоне определило отношения ЕС с Африкой", - говорится в сообщении.
Указывается, что Португалия уже в четвертый раз будет председательствовать в Совете ЕС. Председательство в Совете ЕС происходит на ротационной основе - каждые полгода одно из 27 государств Европейского Союза передает эту эстафету преемнице. Так, перед Германией Совет ЕС возглавляла Хорватия, с 1 июля 2021 года эти полномочия перейдут к Словении. Страна, которая возглавляет Совет ЕС, председательствует на заседаниях министров стран блока.
Как сообщалось ранее в УНН, Швеция начала председательство в ОБСЕ.
A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital" É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel. # EU2021PT # EU2020DE pic.twitter.com/LircqL5DJI- António Costa (@antoniocostapm) December 30, 2020