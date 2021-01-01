Португалія розпочала головування у Раді ЄС

"Це - честь та величезна відповідальність для Португалії, перебрати естафету від Німеччини та канцлерки Анґели Меркель", - написав кілька днів тому у соцмережі Twitter голова уряду Португалії, соціаліст Антоніу Кошта.

Зазначається, що Німеччина під час свого піврічного головування уможливила ухвалення пакету допомоги. Утім, як зазначив Антоніу Кошта у статті для видання Expresso, "наступний етап є не менш складним", цитує інформагенція AFP. За його словами, йдеться про реалізацію кампанії з вакцинації в ЄС, а також втілення планів окремих держав блоку щодо відновлення економіки.

"Нагорі порядку денного головування Португалії перебуватимуть і соціальні питання. У травні у Порту запланований відповідний саміт ЄС, на якому глави держав та урядів блоку мають зробити висновки з пандемії COVID-19 та розширити соціальні права європейців. Ще одним з пріоритетів свого головування уряд у Лісабоні визначив відносини ЄС з Африкою", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що Португалія вже учетверте головуватиме в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС відбувається на ротаційній основі - кожні пів року одна з 27 держав Європейського Союзу передає цю естафету наступниці. Так, перед Німеччиною Раду ЄС очолювала Хорватія, з 1 липня 2021 року ці повноваження перейдуть до Словенії. Країна, яка очолює Раду ЄС, головує на засіданнях міністрів країн блоку.

Як повідомлялося раніше в УНН, Швеція розпочала головування в ОБСЄ.

A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel. #EU2021PT #EU2020DE pic.twitter.com/LircqL5DJI