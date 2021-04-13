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Портрет Гагарина зажгли на самой высокой башни мира в ОАЭ

Портрет Гагарина зажгли на самой высокой башни мира в ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 28340 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Портрет первого человека в космосе Юрия Гагарина зажгли на фасаде высокой башни в мире Бурдж-Халифы в Дубае. Об этом пишет УНН.

Детали

Такое событие было приурочено ко Всемирному дню космонавтики и 60-й годовщины космического полета Юрия Гагарина. Как информирует ТАСС, портрет зажгли на три минуты.

Бурдж-Халифа был открыт в 2010 году. Его высота 828 метров. Это самое высокое здание с наибольшим количеством этажей в мире. Он имеет 163 этажа.

Напомним

12 апреля в мире отмечают День космонавтики . В этом году, 2021, исполняется 60 лет со исторического полета советского космонавта Юрия Гагарина.

Гагарин, который был первым человеком в космосе, один раз обошел Землю на своем космическом корабле "Восток 1" и благополучно вернулся.

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