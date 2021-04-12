12 квітня: сьогодні відзначають Всесвітній день космонавтики

Свята у світі

12 квітня 1961 року весь світ був приголомшений повідомленням про початок нової ери космічних польотів. У цей день космонавт Юрій Гагарін облетів планету Земля на орбітальному космічному кораблі “Восток”.

До цього моменту були запуски у космос штучних супутників, але в цей день людина вперше підкорив космос. Це стало гігантським проривом в історії космонавтики і сьогодні в космосі вже тисячі супутників, космічні апарати здійснювали посадки на Місяць і Венеру, почалося активне вивчення Сонячної системи. Перший політ людини був найважчою і найнебезпечнішою, але прагнення до підкорення космосу багатьох тисяч людей, які брали участь в підготовці польоту, подолало всі перешкоди.

На честь цієї історичної події 12 квітня під всьому світі відзначають як Всесвітній день авіації і космонавтики.

12 квітня також відзначається Всесвітній день хом’яків. Дата свята приурочена до 12 квітня, коли в 1930 році Ізраїль Ахароні (Israel Aharoni), зоолог і професор Єврейського університету в Єрусалимі, відправився в експедицію в пошуках сирійських хом’яків на кукурудзяному полі. Вважається, що саме ця експедиція послужила хорошим стартом для першого вдалого приручення хом’яків. Хом’яків тоді розводили в Єрусалимі як лабораторних тварин. Деякі особини таки втекли з клітки через дірку в підлозі. Є думка, що більшість диких золотих хом’яків в Ізраїлі сьогодні нащадки цих втікачів.

12 квітня відзначають Всесвітній день дій в області військових витрат. Запропонований Міжнародним бюро миру, International Peace Bureau, та Інститутом політичних досліджень, Institute for Policy Studies, з метою підвищення обізнаності про суми грошей, витрачених на збройні сили. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Українські свята

В Україні сьогодні відзначають День скаута. Цей міжнародний неполітичний молодіжний рух ставить своєю метою підтримку фізичного, розумового і духовного розвитку молоді.

Українська скаутська організація “Пласт” — сприяє всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 р.

12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі. Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначається згідно з Указом Президента України № 230/97 від 13 березня 1997 року, “...ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство...”.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 12 квітня, віряни вшановують пам’ять Преподобного Іоана, Апостолів Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря і Єпафродита та Святителя Софронія.

У День Святого Іоанна на згадку випікали спеціальні обрядові печива, які називалися драбинками. Кожне таке печиво віддавали члену сім’ї — вважалося, що якщо з’їси його, то будеш здоровим весь рік. Також наші предки вірили, що в майбутньому житті людина, яка з’їла “драбинку”, зможе зійти на небо і потрапити в рай.

Іменини

12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.

Прикмети

Черешня зацвіла — прийшов час сіяти буряк і кукурудзу.

Бджоли вилітають з вуликів — весна прийшла і буде теплою

Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі — влітку буде мало дощів.

Бики й корови задирають голови вгору, сонні та мало п’ють — до швидкого дощу.

Сни з 11 на 12 квітня збудуться через тиждень.