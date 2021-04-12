12 апреля: сегодня отмечается Всемирный день космонавтики

Праздники в мире

12 апреля 1961 весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры космических полетов. В этот день космонавт Юрий Гагарин облетел планету Земля на орбитальном космическом корабле “Восток”.

К этому моменту были запуски в космос искусственных спутников, но в этот день человек впервые покорил космос. Это стало гигантским прорывом в истории космонавтики и сегодня в космосе уже тысячи спутников, космические аппараты совершали посадки на Луну и Венеру, началось активное изучение Солнечной системы. Первый полет человека был самым трудным и опасным, но стремление к покорению космоса многих тысяч людей, которые принимали участие в подготовке полета, вышла все препятствия.

В честь этого исторического события 12 апреля во всем мире отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики.

12 апреля также отмечается Всемирный день хомяков. Дата праздника приурочена к 12 апреля, когда в 1930 году Израиль Ахарони (Israel Aharoni), зоолог и профессор Еврейского университета в Иерусалиме, отправился в экспедицию в поисках сирийских хомяков на кукурузном поле. Считается, что именно эта экспедиция послужила хорошим стартом для первого удачного приручения хомяков. Хомяков тогда разводили в Иерусалиме в качестве лабораторных животных. Некоторые особи убежали из клетки через дыру в полу. Есть мнение, что большинство диких золотых хомяков в Израиле сегодня потомки этих беженцев.

12 апреля отмечается Всемирный день действий в области военных расходов. Предложенный Международным бюро мира, International Peace Bureau и Институтом политических исследований, Institute for Policy Studies, с целью повышения осведомленности о суммах денег, потраченных на вооруженные силы. Эти апрельские мероприятия во второй декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Украинские праздники

В Украине сегодня отмечают День скаута. Этот международный неполитический молодежное движение ставит своей целью поддержку физического, умственного и духовного развития молодежи.

Украинская скаутская организация “Пласт” — способствует всестороннему патриотическому самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали. Первая пластовая присяга состоялась 12 апреля 1912

12 апреля в Украине отмечают День работников ракетно-космической отрасли. Профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины отмечается согласно Указу Президента Украины № 230/97 от 13 марта 1997 года, “... учитывая значительный вклад работников ракетно-космической отрасли Украины в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение высоких космических технологий в народное хозяйство ... ”.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня, 12 апреля, верующие чтят память Преподобного Иоанна, Апостолов Сосфена, Аполлосу, Кифи, Кесаря и Епафродита и Святителя Софрония.

В День Святого Иоанна в память выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи — считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год. Также наши предки верили, что в будущей жизни человек, который съел “лесенку”, сможет взойти на небо и попасть в рай.

Именины

12 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Иван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.

Приметы

Черешня зацвела — пришло время сеять свеклу и кукурузу.

Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой

Листья на берегу распустились раньше, чем на ольхе — летом будет мало дождей.

Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют — к быстрому дождя.

Сны с 11 на 12 апреля сбудутся через неделю.