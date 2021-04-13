Портрет Гагаріна засвітили на найвищій вежі світу в ОАЕ

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Така подія була приурочена Всесвітньому дню космонавтики і 60-й річниці космічного польоту Юрія Гагаріна. Як інформує ТАСС, портрет засвітили на три хвилини.

Бурдж-Халіфа був відкритий у 2010 році. Його висота 828 метрів. Це найвища будівля з найбільшою кількістю поверхів у світі. Він має 163 поверхи.

Нагадаємо

12 квітня у світі відзначають День космонавтики. Цього року, 2021, виповнюється 60 років від історичного польоту радянського космонавта Юрія Гагаріна.

Гагарін, який був першою людиною в космосі, один раз обійшов Землю на своєму космічному кораблі "Схід 1" і благополучно повернувся.