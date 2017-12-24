Порошенко обратился к народу по случаю 80-летия Чорновила
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому по случаю 80-летия политического деятеля Вячеслава Чороновола. Обращение размещено на официальном сайте главы государства, передает УНН.
"Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля, правозащитника, Героя Украины Вячеслава Максимовича Чорновила. Один из вдохновителей таких судьбоносных событий в истории нашего государства, как провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины, он посвятил всю жизнь получению лучшей судьбы для родной земли и своего народа", - говорится в обращении.
П.Порошенко отметил, что фигура В.Чорновила стала символом борьбы за права свободного человека в независимом государстве, а его имя - золотой строкой в истории Украины.
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""Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв". Это высказывание Вячеслава Чорновила, и, пожалуй, трудно найти более весомые слова, чем этот пророческий смысл, который мобилизует нас в войне с российской агрессией", - подчеркнул Президент.
Напомним, 25 марта 1999 года В.Чорновил погиб в результате столкновения с КамАЗом. По обстоятельствам ДТП и виновника до сих пор идут споры. Похоронен он на Центральной аллее Байкового кладбища в Киеве.