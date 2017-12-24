Порошенко обратился к народу по случаю 80-летия Чорновила

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 38865 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93651 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109306 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122338 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142707 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159234 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122695 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138689 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189715 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290922 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41656 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26263 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26446 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 13142 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

16:36 • 12480 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186528 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243237 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444877 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398136 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483009 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26452 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26270 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41664 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64250 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70513 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Порошенко обратился к народу по случаю 80-летия Чорновила

Киев • УНН

 • 15869 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому по случаю 80-летия политического деятеля Вячеслава Чороновола. Обращение размещено на официальном сайте главы государства, передает УНН.

Порошенко обратился к народу по случаю 80-летия Чорновила

"Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля, правозащитника, Героя Украины Вячеслава Максимовича Чорновила. Один из вдохновителей таких судьбоносных событий в истории нашего государства, как провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины, он посвятил всю жизнь получению лучшей судьбы для родной земли и своего народа", - говорится в обращении.

П.Порошенко отметил, что фигура В.Чорновила стала символом борьбы за права свободного человека в независимом государстве, а его имя - золотой строкой в ​​истории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко заявил о беспрецедентную поддержку Украины на международной арене

""Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв". Это высказывание Вячеслава Чорновила, и, пожалуй, трудно найти более весомые слова, чем этот пророческий смысл, который мобилизует нас в войне с российской агрессией", - подчеркнул Президент.

Напомним, 25 марта 1999 года В.Чорновил погиб в результате столкновения с КамАЗом. По обстоятельствам ДТП и виновника до сих пор идут споры. Похоронен он на Центральной аллее Байкового кладбища в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,239.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,572.24