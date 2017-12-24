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Порошенко звернувся до народу з нагоди 80-річчя Чорновола

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до українського з нагоди 80-річчя політичного діяча В’ячеслава Чороновола. Звернення розміщено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН

Порошенко звернувся до народу з нагоди 80-річчя Чорновола

“Сьогодні виповнюється 80 років від дня народження видатного політичного і державного діяча, правозахисника, Героя України В’ячеслава Максимовича Чорновола. Один із натхненників таких доленосних подій в історії нашої держави, як проголошення Декларації про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності України, він присвятив усе життя здобуттю кращої долі для рідної землі та свого народу”, — йдеться у зверненні.

П.Порошенко зазначив, що постать В.Чорновола стала символом боротьби за права вільної людини у незалежній державі, а його ім’я — золотим рядком в історії України.

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“„Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні — маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши“. Це вислів В’ячеслава Чорновола, і, мабуть, важко знайти більш вагомі слова, ніж цей пророчий сенс, що мобілізує нас у війні з російською агресією”, — наголосив Президент.

Нагадаємо, 25 березня 1999 року В.Чорновіл загинув внаслідок зіткнення з КамАЗом. Щодо обставин ДТП і винуватця досі точаться суперечки. Похований він на Центральній алеї Байкового кладовища у Києві.

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