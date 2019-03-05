Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине. Соответствующий указ №53 / 2019 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
"Утвердить Концепцию борьбы с терроризмом в Украине", - говорится в документе.
Кроме того, президент дал такие поручения:
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- Кабинету Министров Украины при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной настоящим Указом.
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- Службе безопасности Украины при участии других субъектов борьбы с терроризмом подготовить и подать в двухмесячный срок на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно порядка проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.
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- Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 25 апреля 2013 № 230 "О Концепции борьбы с терроризмом".
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, обвиненный в призывах к терроризму российский правозащитник сбежал в Украину.