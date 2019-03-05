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Порошенко затвердив Концепцію боротьби з тероризмом в Україні

Порошенко затвердив Концепцію боротьби з тероризмом в Україні

Київ • УНН

 • 16069 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент Петро Порошенко затвердив концепцію боротьби з тероризмом в Україні. Відповідний указ №53/2019 опублікований на сайті глави держави, передає УНН.

“Затвердити Концепцію боротьби з тероризмом в Україні”, - ідеться в документі.

Крім того президент дав такі доручення: 

  •  Кабінету Міністрів України за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України розробити та затвердити у двомісячний строк план реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої цим Указом.
  •  Службі безпеки України за участю інших суб'єктів боротьби з тероризмом підготувати та подати у двомісячний строк на розгляд Президентові України пропозиції стосовно порядку проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.
  •  Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 25 квітня 2013 року № 230 "Про Концепцію боротьби з тероризмом".

 Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНН, звинувачений у закликах до тероризму російський правозахисник утік в Україну

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