Порошенко заверил, что с Трампом был "абсолютно доверительный разговор"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с президентом Соединенных Штатов Америки был "абсолютно доверительный разговор". Об этом он сообщил на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.
"Я часть вещей, безусловно, из разговора с президентом Трампом не могу и не буду раскрывать. Но это был абсолютно доверительный разговор. И я очень доволен, что Украине был отдан приоритет. И была абсолютная необходимость, чтобы перед поездкой в Хельсинки (встреча Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля - ред.) нужно было пообщаться с президентом США Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью доволен", - заверил глава государства.
Ранее Порошенко заявил, что разговаривал с Трампом.