Порошенко заверил, что с Трампом был "абсолютно доверительный разговор"

"Я часть вещей, безусловно, из разговора с президентом Трампом не могу и не буду раскрывать. Но это был абсолютно доверительный разговор. И я очень доволен, что Украине был отдан приоритет. И была абсолютная необходимость, чтобы перед поездкой в ​​Хельсинки (встреча Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля - ред.) нужно было пообщаться с президентом США Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью доволен", - заверил глава государства.

Ранее Порошенко заявил, что разговаривал с Трампом.