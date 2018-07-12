Порошенко запевнив, що з Трампом була “абсолютно довірлива розмова”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що з президентом Сполучених Штатів Америки була “абсолютно довірлива розмова”. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу за підсумками саміту НАТО у Брюсселі, передає УНН.
“Я частину речей, безумовно, з розмови з президентом Трампом не можу і не буду розкривати. Але це була абсолютно довірлива розмова. І я дуже задоволений, що Україні був відданий пріоритет. І була абсолютна необхідність, щоб перед поїздкою в Гельсінкі (зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі 16 липня — ред.) потрібно було поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом. Я цією розмовою повністю задоволений”, — запевнив Глава держави.
Раніше Порошенко заявив, що мав розмову із Трампом.