Порошенко запевнив, що з Трампом була “абсолютно довірлива розмова”

“Я частину речей, безумовно, з розмови з президентом Трампом не можу і не буду розкривати. Але це була абсолютно довірлива розмова. І я дуже задоволений, що Україні був відданий пріоритет. І була абсолютна необхідність, щоб перед поїздкою в Гельсінкі (зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі 16 липня — ред.) потрібно було поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом. Я цією розмовою повністю задоволений”, — запевнив Глава держави.

Раніше Порошенко заявив, що мав розмову із Трампом.