Порошенко призвал новых судей ВСУ вернуть людям веру в справедливость

"Я, как Президент, обращаюсь к вам... Огромная просьба - от нас всех зависит, верните людям веру в справедливость, помогите им найти правду. И, пожалуйста, всегда помните ту цену, которую заплатила Украине за независимый и справедливый суд, за вашу возможность работать. Помните, что ключевая ценность - это человек. И общество, и государство должны, безусловно, руководствоваться, как бы там не происходило во время войны, силой права, а не правом силы", - сказал П.Порошенко.

Президент также подчеркнул, что борьба за очищение судебной системы привела к тысячам вакансий судей.

"Борьба за очищение, как рациональная ее составляющая, так и перегон, образовала тысячи судейских вакансий, которые сейчас надо заполнить новыми судьями, которые бы отвечали жестким требованиям современного общества", - сказал П.Порошенко.

По его словам, уже началась процедура отбора судей в суды 1-й инстанции.

"Не далее как на прошлой неделе Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 700, если я не ошибаюсь кандидатов для обучения в Национальной школе судей. Одновременно комиссия проводит квалификационный оценки действующих судей и вскоре начнет проведение конкурсов в суды апелляционной инстанции. На очереди - принятие еще ряда законов об изменениях в системе правосудия, включая Закон "Об антикоррупционном суде", - отметил Президент.

Как сообщал УНН, 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.