Порошенко закликав нових суддів ВСУ повернути людям віру в справедливість

“Я, як Президент, звертаюся до вас... Величезне прохання — від нас усіх залежить, поверніть людям віру в справедливість, допоможіть їм знайти правду. І, прошу, завжди пам’ятайте ту ціну, яку заплатила Україна за незалежний і справедливий суд, за вашу можливість працювати. Пам’ятайте, що ключова цінність — це людина. І суспільство, і держава мають, безумовно, керуватися, як би там не ставалося під час війни, силою права, а не правом сили”, — сказав П.Порошенко.

Президент також наголосив, що боротьба за очищення судової системи призвела до тисяч вакансій суддів.

“Так, боротьба за очищення, як раціональна її складова, так і перегіни, утворила тисячі суддівських вакансій , які зараз треба заповнити новими суддями, які б самі відповідали жорстким вимогам сучасного суспільства”, — сказав П.Порошенко.

За його словами, вже розпочалася процедура добору суддів до судів 1-й інстанції.

“Не далі як минулого тижня Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 700, якщо я не помиляюся кандидатів для навчання в Національній школі суддів. Одночасно комісія проводить кваліфікаційне оцінювання діючих суддів і незабаром розпочне проведення конкурсів до судів апеляційної інстанції. На черзі — ухвалення ще низки законів про зміни в системі правосуддя, включаючи Закон “Про антикорупційний суд”, — зазначив Президент.

Як повідомляв УНН, 113 осіб вступили на посади суддів оновленого Верховного суду України.