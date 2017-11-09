Порошенко: Япония важный стратегический партнер для Украины

"Мы не имеем никаких проблемных вопросов между Украиной и Японией, мы яркие перспективы развития наших отношений. Могу отметить, что Япония является чрезвычайно важным стратегическим партнером для Украины и Япония есть для нас настоящим другом, который познается в трудные времена", - заявил П.Порошенко.

По его словам, большую роль сыграла "твердая политика Японии о непризнании незаконной аннексии Крыма, агрессии России на востоке нашего государства".

Как сообщал УНН, Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания для граждан Украины с 1 января 2018 года.