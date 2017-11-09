Порошенко: Японія важливий стратегічний партнер для України

"Ми не маємо жодних проблемних питань між Україною та Японією, ми маємо яскраві перспективи розвитку наших відносин. Можу наголосити, що Японія є надзвичайно важливим стратегічним партнером для України і Японія для нас є справжнім другом, який пізнається в скрутні часи", - заявив П.Порошенко.

За його словами, велику роль відіграла "тверда політика Японії про невизнання незаконної анексії Криму, агресії Росії на сході нашої держави".

Як повідомляв УНН, Японія спрощує візові вимоги для короткотермінового перебування для громадян України з 1 січня 2018 року.