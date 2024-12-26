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Порошенко в люксовой рубашке от Loro Piana возмутил сеть

Порошенко в люксовой рубашке от Loro Piana возмутил сеть

Киев  •  УНН

 • 4967 просмотра

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Порошенко в люксовой рубашке от Loro Piana возмутил сеть.

Последняя фотосессия лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко возмутила украинцев - он тратит средства на одежду от люксовых брендов, чтобы потом похвастаться передачей на фронт дронов, приобретенных за средства украинцев - такое мнение высказывают украинцы в соцсетях, пишет УНН.

Люди возмущаются и задаются вопросом - зачем донатить в фонд Порошенко?

Правда, некоторые пользователи высказывают мнение, что миллиардер может себе позволить одеваться в дорогие вещи (стоимость рубашки, о которой идет речь, - 4300 долларов или 180 тысяч гривен), на что другие отвечают им вопросом - а действительно ли Порошенко честно заработал эти деньги?

Также в сети распространилась информация, что дроны за средства украинцев были приобретены некоторое время назад, однако Порошенко ждал Рождества, чтобы устроить фотосессию и с помпой передать дроны военным.

При этом политики и сам подчеркнул, что эти дроны очень нужны военным - на фронте они всегда в дефиците. Что ж, возникает логичный вопрос - возможно стоило бы средства, за которые приобретена рубашка, направить на дроны, чтобы быстрее помочь защитникам?

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Кстати, это уже не первый подобный случай - ранее один из украинских защитников сообщил, что крайне необходимые военным дроны и РЭБы, которые лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко закупает за донаты украинцев, пролеживают на складах его фонда и не доставляются вовремя на фронт, пока нардеп не снимет с ними пиар-ролик.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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