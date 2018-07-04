Порошенко: Украина была "матерью" для русской православной церкви, а не наоборот

“Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. В Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь”, - заявил Порошенко.

Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в случае получения Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви, украинская церковь может стать крупнейшей в мировом православии.