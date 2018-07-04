Порошенко: Украина была "матерью" для русской православной церкви, а не наоборот
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина была “матерью” для русской православной церкви, а не наоборот. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью сербскому телеканалу РТС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
“Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. В Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь”, - заявил Порошенко.
Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в случае получения Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви, украинская церковь может стать крупнейшей в мировом православии.