Порошенко: Україна була "матір'ю" для російської православної церкви, а не навпаки

"Кожна країна має право на незалежну церкву. 28 липня ми відзначатимемо 1030-річчя хрещення України. Саме тоді була створена українська церква. В України є мати-церква – Константинополь. А потім Україна була «матір’ю» для російської православної церкви. Саме так, а не навпаки. А сьогодні Росія бажає перешкодити нам мати свою незалежну церкву", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що у разі отримання Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви, українська церква може стати найбільшою в світовому православ’ї.