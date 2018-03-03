Порошенко: ситуация с газоснабжением в Украине полностью стабилизирована
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На сегодняшний день ситуация с газоснабжением в Украине полностью стабилизирована. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ознакомления с имеющимся уровнем обеспечения украинцев газом, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением, мы имеем достаточно газа в подземных хранилищах (ПХГ). Проблема в том, что отбор газа из ПХГ составляет 112,8-115 млн кубов в сутки - это максимальный объем, который мы изымали из хранилищ. Плюс газ с собственной добычи и импорт, который был перекрыт", - заявил П.Порошенко.
Президент добавил, что "времена газового шантажа РФ нашего государства Украины уже в прошлом".
Напомним, П.Порошенко заявил об увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.
В Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.