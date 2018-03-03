Порошенко: ситуація з газопостачанням в Україні повністю стабілізована

КИЇВ. 3 березня. УНН. На сьогоднішній день ситуація з газопостачанням в Україні повністю стабілізована. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час ознайомлення із наявним рівнем забезпечення українців газом, передає кореспондент УНН.