Порошенко: ситуація з газопостачанням в Україні повністю стабілізована
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На сьогоднішній день ситуація з газопостачанням в Україні повністю стабілізована. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час ознайомлення із наявним рівнем забезпечення українців газом, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням, ми маємо достатньо газу в підземних сховищах (ПСГ). Проблема в тому, що відбір газу з ПСГ складає 112,8-115 млн кубів на добу – це максимальний обсяг, який ми вилучали зі сховищ. Плюс газ з власного видобутку та імпорт, який був перекритий", - заявив П.Порошенко.
Президент додав, що "часи газового шантажу РФ нашої держави Україна вже в минулому".
Нагадаємо, П.Порошенко заявив про збільшення поставок газу з ЄС і зазначив, що критична ситуація вже позаду.
У Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.