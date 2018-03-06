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Порошенко еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Петр Порошенко еще не принял решение об участии в следующих президентских выборах в Украине. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Financial Times, передает УНН.

Отвечая на вопрос журналистов, велика ли опасность того, что популисты будут избраны на следующих выборах в Украине, а следующее правительство будет в другом составе и не будет заинтересовано в реформах, Президент отметил, что пока не обдумывал перспективы будущих выборов.

"Когда я меняю страну, когда я (участвую - ред.) в реформах, я не думаю о переизбрании или рейтингах. Существует опасность популистских кампаний, безусловно. Извините, но это может произойти в любой европейской стране", - сказал он.

Порошенко подтвердил, что рейтинг действующей власти среди населения не слишком высок, однако, по его словам, единственное, что он может гарантировать пока - это честные и прозрачные выборы.

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"Я прилагаю все усилия, чтобы внести максимальный пакет реформ, и я могу сказать, что это мой план на следующий год. Но я ненавижу мысль о том, что буду соревноваться (на следующих президентских выборах - ред.) и меня будет мотивировать переизбрание. Потому что, честно говоря, я не принял решение, буду ли участвовать в выборах", - сказал Президент.

По его словам, это будет зависеть от того, сколько сделано для Украины в этом году, в частности от успеха принятых реформ.

"Я обещаю вам, что буду принимать ответственный выбор. Я не позволю никому уничтожить то, что изменили я, моя команда и, главным образом, украинский народ на протяжении последних четырех лет. Потому что мы заплатили огромную цену - первую цену за (Революцию достоинства - ред.), которая была ровно четыре года назад. И я оказался в наиболее опасном месте", - ответил он на вопрос журналистов относительно появления кандидата-популиста на пост президента в случае, если Порошенко не будет баллотироваться.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что точно будет участвовать в президентских выборах в 2019 году как избиратель.

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