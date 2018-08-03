Порошенко рассказал, какие книги читает

"Кофе с привкусом пепла" - одна из немногих книг, которую несмотря на нехватку времени, читаю. Без прикрас, без пафоса и художественного домысла - военные будни 37-го отдельного мотопехотного батальона, тяжелые бои и, к сожалению, безвозвратные потери. Алексей петров рассказывает о самых тяжелых для нашей армии столкновения с врагом в Авдеевке, в Широкино. Интересные размышления автора о том, как нас изменила война, а мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна. Это - не единственная книга о войне на Востоке Украины, которая есть на моей книжной полке. Большинство из них подарены самими авторами, что для меня особенно ценно. Читаю ... ", - рассказал он.



Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля сказал лидеру США Дональду Трампу, что читал его книгу "Искусство соглашения" и пользуется описанными в ней тактиками.