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Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 41289 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 56956 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 74760 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 68958 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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25 березня, 09:27 • 106596 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 150685 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 187758 перегляди

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Порошенко розповів, які книжки читає

Порошенко розповів, які книжки читає

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів про свої книжкові уподобання. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Кава з присмаком попелу" – одна з небагатьох книжок, яку попри брак часу, читаю. Без прикрас, без пафосу і художнього домислу – воєнні будні 37-го окремого мотопіхотного батальйону, важкі бої та, на жаль, безповоротні втрати. Олексій Петров розповідає про найважчі для нашої армії сутички з ворогом в Авдіївці, під Широкино. Цікаві роздуми автора про те, як нас змінила війна, чому ми продовжуємо цю боротьбу, і чому перемога неминуча. Це – не єдина книга про війну на Сході України, яка є на моїй книжковій полиці. Більшість з них подаровані самими авторами, що для мене є особливо цінним. Читаю…", - розповів він.

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня сказав лідеру США Дональду Трампу, що читав його книгу “Мистецтво угоди” і користується описаними в ній тактиками.

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