Порошенко розповів, які книжки читає

"Кава з присмаком попелу" – одна з небагатьох книжок, яку попри брак часу, читаю. Без прикрас, без пафосу і художнього домислу – воєнні будні 37-го окремого мотопіхотного батальйону, важкі бої та, на жаль, безповоротні втрати. Олексій Петров розповідає про найважчі для нашої армії сутички з ворогом в Авдіївці, під Широкино. Цікаві роздуми автора про те, як нас змінила війна, чому ми продовжуємо цю боротьбу, і чому перемога неминуча. Це – не єдина книга про війну на Сході України, яка є на моїй книжковій полиці. Більшість з них подаровані самими авторами, що для мене є особливо цінним. Читаю…", - розповів він.



Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня сказав лідеру США Дональду Трампу, що читав його книгу “Мистецтво угоди” і користується описаними в ній тактиками.