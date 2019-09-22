Порошенко рассказал, как Путин нарушил обещание освободить Сенцова

"Первым обсуждением фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. В 2014 году задержали двух российских журналистов. Путин тогда поставил вопрос. Я говорю: "Вы отпускаете Сенцова, тех, кого задержали, я отпускаю журналистов". Путин подчеркнул: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Отпустите журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос Сенцова". Это очень хорошо научило нас, как надо относиться к подобным обещаниям. Было принято решение, мы освободили двух журналистов, я звоню господину Путину, говорю вопрос о Сенцова и других. Он говорит: "Подождите, мне принесли документы - это террорист". Я говорю нет, он всемирно известный деятель искусства, и вас просто вводят в заблуждение. 5 лет Путин категорически отказывался это обсуждать, несмотря на огромное давление", - рассказал Порошенко.

Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, осудили в РФ к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористической группировки.

Сенцов объявлял голодовку 14 мая 2018 года. Отказываясь от пищи, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дней - режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

7 сентября 2019 года в аэропорту "Борисполь" из российского плена вернулось 35 украинцев, в том числе и Олег Сенцов.