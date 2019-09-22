Порошенко розповів, як Путін порушив обіцянку звільнити Сенцова

"Першим обговоренням прізвища Сенцова було через два тижні після його незаконного арешту. У 2014 році затримали двох російських журналістів. Путін тоді поставив питання. Я кажу: "Ви відпускаєте Сенцова, тих, кого затримали, я відпускаю журналістів". Путін наголосив: "Так, я готовий, але прошу зробити перший крок. Відпустіть журналістів, і ми негайно розглянемо питання Сенцова". Це дуже добре навчило нас, як треба ставитися до подібних обіцянок. Було прийнято рішення, ми звільнили цих двох журналістів, я телефоную пану Путіну, кажу питання про Сенцова та інших. Він каже: "Почекайте, мені принесли документи – це терорист". Я кажу ні, він є всесвітньо відомий діяч мистецтва, і вас просто вводять в оману. 5 років Путін категорично відмовлявся це обговорювати, незважаючи на шалений тиск", - розповів Порошенко.

Нагадаємо, у серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму у 2014 році, засудили в РФ до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного угруповання.

Сенцов оголошував голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих за політичними мотивами. Голодування тривало 145 днів — режисер був змушений перервати його 6 жовтня через погрозу примусового годування.

7 вересня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" з російського полону повернулося 35 українців, у тому числі й Олег Сенцов.