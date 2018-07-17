Порошенко рассказал, что за последние полтора месяца дважды разговаривал с Путиным

"За последние полтора месяца я дважды звонил Путину. Имел две темы для обсуждения. Первая и самая важная - освобождение заложников. Мне пообещали, что "мы безусловно рассмотрим и ускорим освобождение, но точно обеспечим доступ Уполномоченного по правам человека для того, чтобы проверить условия соблюдения", - рассказал Президент.

Как сообщал УНН, стало известно, о чем чаще всего говорят Порошенко и Путин.

Напомним, в июне Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских заложников.