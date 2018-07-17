Порошенко розповів, що за останні півтора місяці двічі розмовляв з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що за останні півтора місяці двічі дзвонив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", передає УНН.
"За останні півтора місяці я двічі дзвонив Путіну. Мав дві теми для обговорення. Перша і найважливіша – звільнення заручників. Мені пообіцяли, що "ми безумовно розглянемо і прискоримо звільнення, але точно забезпечимо доступ Уповноваженої з прав людини для того, щоб перевірити умови дотримання", - розповів Президент.
Як повідомляв УНН, стало відомо, про що найчастіше говорять Порошенко і Путін.
Нагадаємо, у червні Порошенко по телефону закликав Путіна звільнити українських заручників.