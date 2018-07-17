Порошенко розповів, що за останні півтора місяці двічі розмовляв з Путіним

"За останні півтора місяці я двічі дзвонив Путіну. Мав дві теми для обговорення. Перша і найважливіша – звільнення заручників. Мені пообіцяли, що "ми безумовно розглянемо і прискоримо звільнення, але точно забезпечимо доступ Уповноваженої з прав людини для того, щоб перевірити умови дотримання", - розповів Президент.

Як повідомляв УНН, стало відомо, про що найчастіше говорять Порошенко і Путін.

Нагадаємо, у червні Порошенко по телефону закликав Путіна звільнити українських заручників.