Порошенко проиграл суд: ему не удастся избежать санкций – СМИ

Народный депутат Петр Порошенко фактически проиграл суд о разделе имущества по иску его супруги Марины. Соответствующее решение принял Крижопольский районный суд Винницкой области, закрыв производство по этому делу и таким образом не позволив супругам обойти санкции.

"Закрыть производство по делу из-за отсутствия предмета спора", - говорится в резолютивной части определения суда, пишет "Закон и бизнес".

Также в определении отмечается, что повторные обращения в суд по поводу спора между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются.

Во время заседания суд приобщил к делу уведомление Министерства юстиции о примененных санкциях в отношении Петра Порошенко. Его адвокат Илья Новиков также признал, что иск был связан с введением санкций.

Напомним, в феврале 2025 года в отношении ряда олигархов, среди которых и Порошенко, были введены санкции. Основанием для этого стали его действия в ущерб государственным интересам Украины и существующее уголовное дело касательно государственной измены.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский райсуд Винницкой области о разделе имущества стоимостью более 17,1 млрд грн (около полумиллиарда долларов). Она требовала вернуть произведения русских художников, а также отсудить акции ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" и другое имущество мужа.

Эксперты расценили этот иск, как попытку обойти закон и вывести активы из-под санкций. И отмечали, что семья Порошенко рискует получить обвинения в мошенничестве, пытаясь через суд поделить имущество, не имея реального спора между супругами.