Порошенко пограв суд: йому не вдасться уникнути санкцій - ЗМІ

Народний депутат Петро Порошенко фактично програв суд про розподіл майна за позовом його дружини Марини. Відповідне рішення прийняв Крижопольський районний суд Вінницької області, закривши провадження у цій справі і таким чином не дозволивши подружжю обійти санкції.

"Закрити провадження у справі за відсутністю предмета спору", - йдеться в резолютивній частині ухвали суду, пише "Закон і бізнес".

Також в ухвалі відзначається, що повторні звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет і з тих самих підстав не допускаються.

Під час засідання суд долучив до справи повідомлення від Міністерства юстиції щодо застосованих санкцій відносно Петра Порошенка. Його адвокат Ілля Новіков також визнав, що судова справа повʼязана із накладенням санкцій.

Нагадаємо, у лютому 2025 року до низки олігархів, зокрема й до Порошенка, було запроваджено санкції. Підставами для цього стали його дії на шкоду державним інтересам України та відкрита кримінальна справа щодо державної зради.

27 березня 2025 року Марина Порошенко подала позов до Крижопільського райсуду Вінницької області про поділ майна вартістю понад 17,1 млрд грн (майже пів мільярда доларів). Вона вимагає повернути твори російських художників, а також відсудити акції ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" та інше майно чоловіка.

Експерти розцінили цей позов, як спробу обійти закон і вивести активи з-під санкцій. І відзначали, що Порошенки ризикують отримати обвинувачення у шахрайстві, намагаючись через суд поділити майно, не маючи при цьому реального спору між подружжям.