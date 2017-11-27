Порошенко назначил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Сообщается, что Порошенко подписал ука №389 / 2017 "О назначении А.Алексеенка первым заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины".
Напомним, 21 ноября Президент Украины Петр Порошенко освободил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца.
Как сообщал УНН, в сентябре Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.
После этого, в октябре, Президент уволил двух заместителей председателя СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова освободили 17 октября, заместителя председателя внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября.