Порошенко назначил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины

Сообщается, что Порошенко подписал ука №389 / 2017 "О назначении А.Алексеенка первым заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины".

Напомним, 21 ноября Президент Украины Петр Порошенко освободил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца.

Как сообщал УНН, в сентябре Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.

После этого, в октябре, Президент уволил двух заместителей председателя СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова освободили 17 октября, заместителя председателя внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября.