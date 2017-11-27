Порошенко призначив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

Повідомляється, що Порошенко підписав ука №389/2017 "Про призначення А.Алєксєєнка першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України".

Нагадаємо, 21 листопада Президент України Петро Порошенко звільнив третього топ-посадовця зовнішньої розвідки за півтора місяці.

Як повідомляв УНН, у вересні Служба зовнішньої розвідки отримала нового очільника. Ним став Єгор Божок.

Після цього, у жовтні, Президент звільнив двох заступників голови СЗР. Першого заступника - Ігоря Разінкова звільнили 17 жовтня, заступника голови зовнішньої розвідки Павла Пашковського - 9 жовтня.