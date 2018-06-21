Порошенко пришел на прощание с Иваном Драчом

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 13765 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 54319 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101647 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109555 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124525 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142579 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 186913 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157166 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143221 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко пришел на прощание с Иваном Драчом

Порошенко пришел на прощание с Иваном Драчом

Киев  •  УНН

 • 9269 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пришел во Владимирский собор на прощание с великим украинским поэтом Иваном Драчом. Об этом сообщает УНН.

"Он оставил творчество для того, чтобы создать крупнейшее свое произведение и самое ценное. И этото произведение называется "Независимость Украины". Первый председатель Народного движения, политической силы, которая создавала независимость. Большой мой друг и сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть Господь пошлет ему Царство небесное", - заявил Порошенко.

Напомним, 19 июня в больнице "Феофания" в Киеве после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч. Он завещал похоронить его в родном селе Телиженцях Киевской области, рядом с могилой сына Максима.

Украинские Национальные Новости

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