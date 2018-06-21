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Порошенко прийшов на прощання з Іваном Драчем

Порошенко прийшов на прощання з Іваном Драчем

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийшов у Володимирський собор на прощання з великим українським поетом Іваном Драчем. Про це повідомляє УНН.

"Він залишив творчість для того, щоб створити найбільший свій твір і найцінніший світ твір. І цей твір називається "Незалежність України". Перший голова Народного руху, політичної сили, яка творила незалежність. Великий мій друг і сьогодні вся Україна сумує за своїм великим сином. Нехай Господь пошле йому Царство небесне", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 19 червня у лікарні "Феофанія" в Києві після важкої хвороби на 81-му році життя помер відомий український письменник Іван Драч. Він заповів поховати його у рідному селі Теліженцях Київської області, поруч із могилою сина Максима.

Українські Національні Новини

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