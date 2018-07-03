Порошенко: поездки сербских депутатов в оккупированный Крым неприемлемы

Отмечено, что во время переговоров стороны согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности обеих стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа.

"В этой связи Президент Украины отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым неприемлем", - говорится в сообщении.

Также собеседники отметили важность оживления межпарламентского диалога. Президент Украины пригласил Спикера посетить Украину с визитом.

Кроме того, Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, в апреле депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которая находится в санкционном списке Евросоюза и США, встретилась с членами диаспорского комитета в парламенте Сербии. Посольство Украины резко отреагировало на этот визит.