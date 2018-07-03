Порошенко: поездки сербских депутатов в оккупированный Крым неприемлемы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович отметил недопустимость поездок сербских депутатов в оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.
Отмечено, что во время переговоров стороны согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности обеих стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа.
"В этой связи Президент Украины отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым неприемлем", - говорится в сообщении.
Также собеседники отметили важность оживления межпарламентского диалога. Президент Украины пригласил Спикера посетить Украину с визитом.
Кроме того, Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Напомним, в апреле депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которая находится в санкционном списке Евросоюза и США, встретилась с членами диаспорского комитета в парламенте Сербии. Посольство Украины резко отреагировало на этот визит.