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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82192 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111763 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132713 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139620 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 176186 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155261 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 142513 просмотра

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Порошенко: поездки сербских депутатов в оккупированный Крым неприемлемы

Порошенко: поездки сербских депутатов в оккупированный Крым неприемлемы

Киев  •  УНН

 • 8466 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович отметил недопустимость поездок сербских депутатов в оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.

Отмечено, что во время переговоров стороны согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности обеих стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа.

"В этой связи Президент Украины отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым неприемлем", - говорится в сообщении.

Также собеседники отметили важность оживления межпарламентского диалога. Президент Украины пригласил Спикера посетить Украину с визитом.

Кроме того, Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, в апреле депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которая находится в санкционном списке Евросоюза и США, встретилась с членами диаспорского комитета в парламенте Сербии. Посольство Украины резко отреагировало на этот визит.

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