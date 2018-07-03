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Порошенко: поїздки сербських депутатів до окупованого Криму неприйнятні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Главою Народної Скупщини Республіки Сербія Маєю Гойкович наголосив на неприпустимості поїздок сербських депутатів до окупованого Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента. 

Зазначено, що під час перемовин сторони погодились з важливістю неухильного дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності обох країн та запобігання випадкам порушень цього принципу.

"У цьому зв'язку Президент України відзначив, що візит окремих сербських депутатів до окупованого Росією Криму є неприйнятним", - йдеться у повідомленні.

Також співрозмовники відзначили важливість пожвавлення міжпарламентського діалогу. Президент України запросив Спікера відвідати Україну з візитом.

Крім того, Порошенко закликав сербський парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Нагадаємо, в квітні депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська, яка перебуває в санкційному списку Євросоюзу і США, зустрілася з членами діаспорського комітету в парламенті Сербії. Посольство України різко відреагувало на цей візит.

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