Порошенко объяснил, почему военные корабли направили в Керченский пролив
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинские военные корабли были направлены морем из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, поскольку переправа их по суше означала бы отдать пролив россиянам и признать российскую оккупацию. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"И кто-то говорит, что мы должны были использовать другие пути, переправлять по суше военные корабли, что это означает, уважаемые политиканы? Предложить отдать Керченский пролив россиянам? Признать незаконной статус оккупации?" - отметил Глава государства.
По его словам, в ответ на действия России он вынужден был задействовать превентивные меры и ввести военное положение в 10 областях страны.
При этом он добавил, что военное положение никоим образом не ограничивает права граждан. "Он вводится только для расширения возможностей Вооруженных сил и всего сектора обороны и безопасности, включая Нацгвардию, чтобы противодействоватьнарастающим угрозам", - добавил Президент.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не ответил на его запрос на телефонный разговор о нападении на украинские корабли в Азовском море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.