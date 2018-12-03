Порошенко пояснив, чому військові кораблі направили у Керченську протоку

"І хтось каже, що ми мали використовувати інші шляхи, переправляти суходолом військові кораблі, що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації?" - зазначив Глава держави.

За його словами, у відповідь на дії Росії він змушений був задіяти превентивні заходи й увести воєнний стан в 10 областях країни.

При цьому він додав, що воєнний стан ніяким чином не обмежує права громадян. "Він уводиться лише для розширення можливостей Збройних сил і всього сектору оборони і безпеки, включно з Нацгвардією, щоб протидіяти загрозам, що наростають", - додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін досі не відповів на його запит на телефонну розмову щодо нападу на українські кораблі в Азовському морі.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.