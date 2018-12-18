Порошенко сообщил, когда подпишет закон о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА

"Скажите, пожалуйста, а почему для этого надо было Порошенко ждать? Почему 23 года до этого даже попыток не было? Имею приятную новость - уже сегодня я подпишу принятый Верховной Радой закон, согласно которому борцам за независимость Украины в 20 веке будет присвоен статус участников боевых действий на уровне с теми героями, которые защищают страну сейчас от российской агрессии. Это конечно касается и воинов УПА. Почему? Потому что это справедливо. И это отношение Украины к своим героям - героям УПА, героям Красной армии, героям и воинам АТО и операции Объединенных сил", - подчеркнул он.

Президент также напомнил, что в этом году официальным приветствием ВСУ стало "Слава Украине! Героям слава!", а гимном - "Зродились ми великої години".

"Это - сакральные для каждого украинском слова "Слава Украине", которые объединяют нас со всеми поколениями, которые боролись за независимую Украину. И шанс на европейское будущее мы получили большой ценой", - подчеркнул он.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии.

Добавим, что 7 декабря глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (регистрационный номер 8519).