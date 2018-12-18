Порошенко повідомив, коли підпише закон про надання статусу ветеранів воїнам УПА

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уже сьогодні я підпишу ухвалений Верховною Радою закон, згідно з яким борцям за незалежність України в 20 столітті присвоєно статус учасників бойових дій на рівні з тими героями, які боронять країну зараз від російської агресії. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентським активом Тернопільської області, передає УНН.