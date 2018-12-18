Порошенко повідомив, коли підпише закон про надання статусу ветеранів воїнам УПА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уже сьогодні я підпишу ухвалений Верховною Радою закон, згідно з яким борцям за незалежність України в 20 столітті присвоєно статус учасників бойових дій на рівні з тими героями, які боронять країну зараз від російської агресії. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентським активом Тернопільської області, передає УНН.
“Скажіть, будь ласка, а чому для цього треба було Порошенка чекати? Чому 23 роки до цього навіть спроб не було? Маю приємну новину — вже сьогодні я підпишу ухвалений Верховною Радою закон, згідно з яким борцям за незалежність України в 20 столітті присвоєно статус учасників бойових дій на рівні з тими героями, які боронять країну зараз від російської агресії. Це звісно стосується і вояків УПА. Чому? Бо це справедливо. І це ставлення України до своїх героїв — героїв УПА, героїв Червоної армії, героїв і воїнів АТО і операції Об’єднаних сил”, — наголосив він.
Президент також нагадав, що цього року офіційним вітанням ЗСУ стало “Слава Україні! Героям слава!”, а гімном - “Зродились ми великої години”.
“Це - сакральні для кожного українця слова „Слава Україні“, які об’єднують нас з усіма поколіннями, що боролися за самостійну і незалежну Україну. І шанс на європейське майбутнє ми здобули великою ціною”, - наголосив він.
Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 8519 щодо надання статусу ветеранів для осіб, які брали участь в боротьбі за незалежність України, в тому числі в складі Української повстанської армії.
Додамо, що 7 грудня Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон України про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті” (реєстраційний номер 8519).