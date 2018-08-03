Порошенко поговорил с Костенко, который вышел из российской колонии

"Тепло пообщался по телефону с Александром Костенко. Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него", - написал Порошенко.

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Президент также добавил, что Костенко ждут "на родной земле".

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко сегодня вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ и сейчас направляется в Москву.