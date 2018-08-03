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Порошенко поговорив із Костенком, який вийшов із російської колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко поговорив по телефону з Олександром Костенком, який вийшов із російської колонії, передає УНН.

"Тепло поспілкувався по телефону з Олександром Костенком. Він великий молодець! Незаконне ув'язнення і роки важких випробувань не похитнули його твердої проукраїнської позиції. Олександр вдячний кожному, хто боровся за нього", - написав Порошенко.

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Президент також додав, що Костенка чекають "на рідній землі".

Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко сьогодні вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ і наразі прямує до Москви.

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