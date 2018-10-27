Порошенко позвонил в Сидней украинским "Непобежденным"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Позвонил нашим Непобежденным в Сидней. В этом году они нас порадовали 20 медалями. Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Позвонил нашим Непобежденным в Сидней. Очень приятно слышать и видеть наших спортсменов! В этом году они нас порадовали 20 медалями. Как мы и договаривались во время нашей предыдущей встречи, украинцы себя показали с лучшей стороны", - написал Порошенко.
Президент добавил, что видел на Facebook, как нашу команду Непобежденным встречала в Австралии украинская община.
"Это потрясающе! Вся Украина болела за нашу команду на Играх во главе с украинским президентом. Слава украинским Непобежденным и Слава Украине!" - добавил Порошенко.
Напомним, в Сиднее началась церемония закрытия "Игорь Непобежденным", где украинской команде удалось получить 20 медалей.
#InvictusGamesTeamUkraine "trainers and coaches :) Great job! #IAM #GameOnDownUnder pic.twitter.com/pRT40Othrm- Invictus Games UA (@invictusgamesua) 27 октября 2018