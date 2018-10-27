Порошенко подзвонив у Сідней українським "Нескореним"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Зателефонував нашим Нескореним у Сідней. Цього року вони нас порадували 20 медалями. Про це на своїй сторінці у Twitter написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Зателефонував нашим Нескореним у Сідней. Надзвичайно приємно чути і бачити наших спортсменів! Цього року вони нас порадували 20 медалями. Як ми і домовлялись під час нашої попередньої зустрічі, українці себе показали з найкращого боку", - написав Порошенко.
Президент додав, що бачив на Facebook, як нашу команду Нескорених зустрічала в Австралії українська громада.
"Це вражаюче! Вся Україна вболівала за нашу команду на Іграх на чолі з українським президентом. Слава українським Нескореним і Слава Україні!" - додав Порошенко.
Нагадаємо, у Сіднеї розпочалась церемонія закриття "Ігор Нескорених", де українській команді вдалось здобути 20 медалей.
#InvictusGamesTeamUkraine' trainers and coaches :) Great job!#IAM #GameOnDownUnder pic.twitter.com/pRT40Othrm— Invictus Games UA (@invictusgamesua) 27 жовтня 2018 р.