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Порошенко подзвонив у Сідней українським "Нескореним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Зателефонував нашим Нескореним у Сідней. Цього року вони нас порадували 20 медалями. Про це на своїй сторінці у Twitter написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Зателефонував нашим Нескореним у Сідней. Надзвичайно приємно чути і бачити наших спортсменів! Цього року вони нас порадували 20 медалями. Як ми і домовлялись під час нашої попередньої зустрічі, українці себе показали з найкращого боку", - написав Порошенко.

Президент додав, що бачив на Facebook, як нашу команду Нескорених зустрічала в Австралії українська громада.

"Це вражаюче! Вся Україна вболівала за нашу команду на Іграх на чолі з українським президентом. Слава українським Нескореним і Слава Україні!" - додав Порошенко.

Нагадаємо, у Сіднеї розпочалась церемонія закриття "Ігор Нескорених", де українській команді вдалось здобути 20 медалей.

#InvictusGamesTeamUkraine' trainers and coaches :) Great job!#IAM #GameOnDownUnder pic.twitter.com/pRT40Othrm

— Invictus Games UA (@invictusgamesua) 27 жовтня 2018 р.

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