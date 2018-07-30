Порошенко подписал закон относительно органического производства

Реализация норм Закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере производства и обращения органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.



Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции. Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.



Напомним, Верховная Рада установила требования к органическому производству. Соответствующий законопроект поддержали 237 народных депутатов.